Einsatz bei einem Sexualstraftäter Fahnder finden fast neun Kilo Drogen in Saarbrücker Schrebergarten

Ein polizeibekannter Mann aus Saarbrücken, der unter anderem bereits als Sexualstraftäter aufgefallen ist, soll einen Bekannten bedroht haben und seine Selbsttötung (Suizid) angekündigt haben. Die daraufhin alarmierten Fahnder entdeckten den 57 Jahre alten Mann bereits am Abend des 14. Juli in dessen Gartenlaube in einer Kleingartenanlage. Er wurde wegen Eigen- und Fremdgefährdung in die psychiatrische Klinik auf dem Saarbrücker Sonnenberg eingewiesen.