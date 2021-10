In der Dudweilerstraße auffällig geworden : Polizei sucht Exhibitionisten aus Saarbrücker Innenstadt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarbrücken Am Dienstag war in Saarbrücken ein Mann unterwegs, der in der Öffentlichkeit masturbiert hat. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können.

Einer 27-jährigen Frau ist am Dienstag (26. Oktober) gegen 14.10 Uhr im Kreuzungsbereich Dudweilerstraße/Brauerstraße ein Mann aufgefallen, der laut Polizeibericht „hinter dem Gehweg neben einem Gebüsch mit herunter gelassener Hose sein Geschlechtsteil manipulierte“. Dabei stand er zur Straße gerichtet. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Personenbeschreibung des Mannes:

ungefähr 30 bis 40 Jahre alt

südländisches Aussehen

stämmige Statur mit lichtem, braunem, kurzem Haar

bekleidet ist er mit einer dunklen Hose und einer hellbraunen bis beigen Übergangsjacke