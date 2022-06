Haltestelle in der Trierer Straße : Drei Männer bedrohen 58-jährigen in Saarbrücken mit einem Messer und einem Schlagstock

Saarbrücken Drei Männer haben am Freitagabend eine 58-Jährigen in Saarbrücken mit einem Messer sowie einem Teleskopschlagstock bedroht. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Drei junge Männer (18, 9, und 20 Jahre alt) haben am Freitagabend, 10. Juni, gegen 22 Uhr einen 58-jährigen Mann aus Saarbrücken an einer Haltestelle in der Trierer Straße bedroht. Nach Angaben eines Polizeisprechers „geriet das Opfer in einen verbalen Disput“ mit den Männern, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls an der Haltestelle aufhielten. Im weiteren Verlauf spitzte die sich die Situation zu. Laut Polizeisprecher wurden „von den jüngeren Personen ein Messer und ein Teleskopschlagstock gezogen und dem Opfer vorgehalten“. Der 58-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und alarmierte die Polizei.