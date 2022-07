Feuerwehr im Einsatz : Dachdecker kollabiert auf Gerüst in Dudweiler und muss mit Drehleiter gerettet werden

Saarbrücken Am Donnerstagnachmittag hat ein Dachdecker in Saarbrücken-Dudweiler einen Kreislaufkollaps bekommen. Der Handwerker musste mit einer Drehleiter von einem Baugerüst gerettet werden.

Am Donnerstag (28. Juli) gegen 14.37 Uhr musste die Feuerwehr Saarbrücken zu einem Rettungseinsatz in Dudweiler ausrücken. In der Rentrischer Straße litt ein Dachdecker unter Kreislaufproblemen. Er befand sich zu dem Zeitpunkt auf einem Baugerüst vor einem frei stehenden Einfamilienhaus. Mit einer Drehleiter konnte der Mann in etwa sechs Metern Höhe schließlich geborgen werden.