Gefährlicher Vorfall in der Landeshauptstadt : Busfahrer mit 2,71 Promille in der Saarbrücker Innenstadt gestoppt

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Saarbrücken Gefährlicher Vorfall in Saarbrücken am Samstagmorgen: Dort hat die Polizei einen Busfahrer angehalten, der am frühen Morgen mit deutlich über zwei Promille unterwegs war und auch einen Passagier an Bord hatte.

Die Polizei Saarbrücken-Stadt hat am Samstagmorgen einen betrunkenen Busfahrer anhalten müssen. Der Mann war mit einem Insassen an Bord in der Innenstadt unterwegs. Ein Mitarbeiter der Saarbahn hatte der Polizei den betrunkenen Busfahrer zuvor gegen 8.10 Uhr gemeldet. Er war vor der Saarbahn gefahren und wirkte offenbar sichtlich betrunken.