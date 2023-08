Auto mit belgischem Kennzeichen aufgefallen Bundespolizei gelingt Volltreffer bei Kontrolle in Saarbrücken

Bei einer Kontrolle am Montag, 28. August, hat die Polizei voll ins Schwarze getroffen. Beamte der Bundespolizei hielten ein Auto mit belgischem Kennzeichen in der Saarbrücker Innenstadt an. Der Fahrer des Wagens wohnt in Belgien und gab an, am Sonntag nach Deutschland eingereist zu sein und nun sei er auf dem Weg zur Arbeit. Einen Ausweis hatte er nicht dabei, nur eine vorläufige, belgische Fahrerlaubnis. Bei der Überprüfung kam dann die Überraschung: Gegen den Mann liegt nicht nur ein Haftbefehl vor, sondern gleich drei.