Feuerwehr im Einsatz Nach DFB-Pokal-Halbfinale: Brand bricht unter der Gästetribüne im Ludwigspark aus

Saarbrücken · Nach dem Schlusspfiff ist es im Ludwigspark in Saarbrücken zu einem Brand gekommen. Das Feuer brach am späten Dienstagabend aus. Die Feuerwehr war direkt vor Ort. Was die Polizei zu dem Vorfall bislang weiß.

03.04.2024 , 10:45 Uhr