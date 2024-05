Unglück in Saarbrücken Balkon auf dem Eschberg bricht ab und reißt zwei Männer mit sich (mit Fotos)

Saarbrücken · Zwei Verletzte forderte ein Zwischenfall am Samstagmittag auf dem Eschberg in Saarbrücken. Dabei gerieten Opfer teilweise unter die Trümmer eines abgestürzten Balkons. Was über das Unglück bekannt ist.

11.05.2024 , 15:21 Uhr

