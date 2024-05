Das berichtet die Polizei Balkon auf dem Saarbrücker Eschberg bricht ab und reißt zwei Männer mit sich (mit Fotos)

Noch sei unklar, wie es zu dem Absturz kam. Berichte, wonach es in jüngster Vergangenheit an mehreren Gebäuden in der jetzt betroffenen Straße zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein soll, wollten die Ermittler am Samstag nicht bestätigen. Ihn sei dies zwar auch geschildert worden, aber Belege dafür gebe es seitens der Beamten dafür nicht. Demnach berichteten Zeugen, dass es schon der dritte Balkon gewesen sei, der solch einen Abgang hinlegte.