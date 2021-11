Unfallverursacherin mit gesundheitlichen Problemen : Autofahrerin verursacht in Saarbrücken gleich zwei Unfälle – eine Person leicht verletzt

Saarbrücken Eine Autofahrerin hat in Saarbrücken am Freitagnachmittag gleich zwei Unfälle verursacht. Dabei entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Frau war nach Angaben der Polizei vom Parkplatz eines Getränkehandels in Saarbrücken in den fließenden Verkehr eingefahren. Nach etwa zehn Metern habe sie zunächst eine Verkehrsinsel überfahren. Anschließend bog sie nach rechts in eine Straße ein. Dabei sei sie nicht weit genug rechts gefahren und mit einem auf der Gegenfahrbahn an einer Ampel stehenden Kleinbus zusammengestoßen.