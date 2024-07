Fahrer leicht verletzt Unfall in Saarbrücken – Auto wird von Saarbahn mitgeschleift

In Saarbrücken-Malstatt ist es am Dienstagnachmittag, 30. Juli, gegen 15.30 Uhr zu einem Unfall am Pariser Platz gekommen. Im Kreuzungsbereich Lebacher Straße/Rheinstraße wurde ein Auto von der Saarbahn mitgeschleift, wie die Polizei berichtete. Der Fahrer des Autos fuhr demnach zunächst entlang der Lebacher Straße in Richtung BAB 1 parallel mit dem Saarbahn-Zug. An der Kreuzung Lebacher Straße/Rheinstraße bog der Fahrer nach links in eben diese ab, wobei er nach derzeitigem Ermittlungsstand eine rote Ampel missachtete.