Spektakulärer Unfall : Frau (85) fährt mit Auto in Schaufenster von Sanitätshaus Zender in Saarbrücken (mit Fotos)

Foto: Zender 7 Bilder Auto kracht in Schaufenster von Sanitätshaus Zender

Update Saarbrücken In Saarbrücken ist eine 85-jährige Frau in der Sulzbachstraße mit ihrem Auto Auto in eine Schaufensterscheibe gekracht. Fotos zeigen ein Bild der Verwüstung.

In der Sulzbachstraße in Saarbrücken hat sich am Donnerstag, 19. Januar, ein spektakulärer Unfall ereignet. Das bestätigte ein Sprecher Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt auf SZ-Anfrage.

Nach Angaben des Sprechers ereignete sich der Unfall wie folgt: Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 85-jährige Frau aus Saarbrücken mit ihrem Wagen, ein älterer Mercedes, aus dem Parkhaus Lampertshof. Nachdem sie die Schrankenanlage passierte, fuhr sie in Schrittgeschwindigkeit über den angrenzenden Gehweg, um sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Nach Angaben der Fahrzeugführerin habe plötzlich das Gaspedal blockiert, ihr Pkw stark beschleunigt. Schließlich sei der Wagen in die Schaufensterscheibe des gegenüberliegenden Orthopädiegeschäftes Zender gefahren.