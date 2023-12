Kurioser Einsatz in Saarbrücken Auf der Flucht – Feuerwehr muss Drogendealer retten

Saarbrücken · Die Flucht eines Drogendealers in Saarbrücken endete in einer misslichen Lage. Deshalb rückte die Berufsfeuerwehr an.

29.12.2023 , 12:17 Uhr

Foto: dpa/David Inderlied