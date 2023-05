24-Jährige vor Gericht Schockanrufe bei Angehörigen – mutmaßliche Bande war auch im Saarland aktiv

Weil sie in einer Bande ältere Menschen mit sogenannten Schockanrufen um fast eine halbe Million Euro betrogen haben soll, steht eine 24-Jährige vor Gericht. Der Frau wird vorgeworfen, mehrfach hohe Bargeldsummen, Gold und Schmuck von den Opfern – unter anderem im Saarland – abgeholt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch vor dem Landgericht in Freiburg berichtete. Der Prozess soll bis Mitte Juni dauern.