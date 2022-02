Auto rammt Betonpfeiler : 20-Jährige stirbt bei schwerem Verkehrsunfall in Saarbrücken

Saarbrücken Ein junger Autofahrer ist am späten Freitagabend in Saarbrücken in ein anderes, geparktes Auto gerast. Seine 20-jährige Beifahrerin überlebte den Unfall nicht.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Saarbrücken am Freitagabend ist eine 20-jährige Frau gestorben. Das teilt die Polizeiinspektion Saarbrücken Burbach mit.

Laut Polizeiinformationen waren ein 24-jähriger Saarbrücker und seine 20-jährige Beifahrerin am späten Freitagabend auf der Lebacher Straße in Fahrtrichtung Ludwigskreisel unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war und darum die Kontrolle über sein Auto verlor. An einer Engstelle geriet er ins Schleudern raste in einen geparkten Wagen.

Beim Unfall prallten beide Autos zuerst gegen einen Baum, der geparkte PKW danach weiter gegen eine Laterne – doch das Auto des 24-Jährigen kam erst zum Stehen, als es in einen massiven Betonpfeiler fuhr.

Nach Angaben der Polizei eilten sofort mehrere Zeugen zum Ort des Geschehens und befreiten beide Insassen aus dem demolierten PKW. Doch die 20-jährige Beifahrerin konnten sie trotz intensiver Hilfsmaßnahmen nicht mehr retten. Die junge Frau erlag ihren schweren Verletzungen.