Polizei bittet um Mithilfe : 13-jähriges Mädchen wird vermisst: Wer hat Sara-Debora Cirpaci gesehen?

Die Polizei bittet um Hilfe der Bevölkerung bei der Suche nach einem 13-jährigen Mädchen aus Saarbrücken. Seit Samstag, 12 November, wird Sara-Debora Cirpaci vermisst. Das rumänische Mädchen verließ laut Polizeiangaben gegen 16 Uhr am Samstag das Anwesen der Großmutter in der Straße Jenneweg in 66113 Saarbrücken.