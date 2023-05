Rund 50 000 Euro Sachschaden Betrunkene Minderjährige fährt nach Diskobesuch in Saarbrücken Autos zu Schrott

Ein Hupkonzert mitten in der Nacht lässt die Anwohner des Saarbrücker Ilseplatzes am frühen Samstagmorgen aufschrecken. Ein schwarzer Mercedes hat mehrere parkende Autos gerammt. Mehrere Anrufer melden etwa gegen 5.20 Uhr am Samstag bei der Polizei, dass nach dem Unfall zwei Frauen zunächst vom Unfallort am Saarbrücker Rotenbühl geflüchtet seien. Anschließend seien sie aber zurück zum Unfallort gekommen, wie die Saarbrücker Beamten am Samstag weiter mitteilen.