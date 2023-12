Rundfunkrat beschließt Wirtschaftsplan SR rechnet mit Defizit von 2,5 Millionen Euro für 2024

Im kommenden Jahr werden dem SR zufolge die 2021 begonnenen Investitionen in Digitalisierung und Programmentwicklung fortgesetzt und zu Ende gebracht. Der leichte Anstieg der Aufwendungen hänge unter anderem mit deutlich spürbaren Preissteigerungen sowie dem Sportjahr 2024 mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris und die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zusammen. Den Wirtschaftsplan 2023 hatte der SR-Rundfunkrat im vergangenen Jahr mit Aufwendungen von 137,4 Millionen Euro und Erträgen von 138,3 Millionen Euro beschlossen.