Vier Menschen klagen über Beschwerden Sportheim-Gaststätte in Kleinblittersdorf wegen Gasaustritt weiterhin gesperrt

Am vergangenen Sonntag, 22. Oktober, kam es zu einem Kohlenmonoxid-Gasaustritt in der Gaststätte des Sportplatzes Rilchingen-Hanweiler. Die Feuerwehr sei gegen 15.20 Uhr wegen Gasgeruch alarmiert worden. Da zu Beginn nicht klar war, um welche Art Gas es sich handelt, wurden alle Propangasflaschen vor Ort zugedreht. Einen Erdgasanschluss gab es in der Gaststätte nicht. Die Messungen vor Ort ergaben jedoch nach wie vor eine hohe Konzentration an Kohlenmonoxid, das brennbar und für Menschen giftig ist. An der Trinkwasserleitung am Spülbecken der Klause wurden CO-Werte von 1080 ppm festgestellt, teilt das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) mit.