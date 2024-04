Peugeot-Fahrerin geriet in Gegenverkehr Motorradfahrer (41) bei Unfall bei Riegelsberg schwer verletzt – Verursacherin hatte keinen Führerschein

Es sollte ein erster Biker-Ausflug im strahlenden Sonnenschein werden. Doch dann kam es am Samstag, 6. April, gegen 12.50 Uhr zu einem schweren Motorradunfall auf der L259 bei Riegelsberg im Saarland: Im Waldstück in Höhe Scheune Neuhaus wollte eine aus Richtung A1, Abfahrt Riegelsberg-Neuhaus, kommende Peugeot-Fahrerin (56) verkehrsbedingt stark abbremsen, schaffte dies jedoch nicht rechtzeitig und scherte links aus in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie seitlich mit einem über die Bergkuppe zukommenden Supersport-Motorrad Suzuki GSXR 750.