Tat in Riegelsberg Mann stiehlt Hund und liefert sich riskante Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Auf der Suche nach dem Mann kam den Beamten im Bereich der L 269 zwischen Riegelsberg und Püttlingen plötzlich der Wagen des Tatverdächtigen entgegen. Der Fahrer bemerkte die Polizei und gab daraufhin Gas – über die L 269 und die L 136 flüchtete er in Richtung Völklingen. „Hierbei überholte der Fahrer auf rücksichtslose Art mehrere Verkehrsteilnehmer über die Gegenspur, bevor er das Fahrzeug in einem Gewerbegebiet abstellte“, so die Polizei. Dort ließ er das Auto zurück, und flüchtete zu Fuß in das nahegelegene Waldstück „Am Dietrichsberg“.