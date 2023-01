Polizei in Riegelsberg : Vermeintlicher Diebstahl einer Urne aus Friedhofsgrab scheint geklärt

Riegelsberg Die Meldung über den Diebstahl einer Urne aus einem Grab auf dem Friedhof in Riegelsberg-Walpershofen hatte zum Jahreswechsel für Aufsehen gesorgt. Jetzt meldet die Polizei, dass der Fall aufgeklärt ist.

Jetzt scheint die Sache geklärt, wie ein Polizeisprecher in Völklingen am Montag, 9. Januar, auf SZ-Anfrage bestätigt. Dabei soll das Loch in dem Grab auf dem Friedhof in Riegelsberg-Walpershofen eine natürliche Erklärung haben.