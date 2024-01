Täterinnen stehlen dreistelligen Betrag Rentnerin fällt Trickbetrug zum Opfer

Eine ältere Frau ist am Dienstag, 23. Januar, in Riegelsberg Opfer eines Trickbetruges geworden. Wie die Polizeiinspektion (PI) Völklingen berichtet, haben gegen 12 Uhr zwei junge Frauen am Haus in der Riegelsberger Straße geklingelt. Sie behaupteten, Spenden in Form von Bettwäsche zu sammeln.