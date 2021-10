Lebensgefährliche Flucht in Riegelsberg : 16-Jähriger liefert sich rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei

Lebensgefährliche Flucht in Riegelsberg

Riegelsberg Der 16-Jährige gefährdete auf seiner Flucht mehrere andere Verkehrsteilnehmer und schaffte es letztlich sogar vor der Polizei zu fliehen. Dennoch blieb die halsbrecherische Flucht am Ende fruchtlos.

Ein 16-jähriger Rollerfahrer ist mit halsbrecherischer Fahrweise in Riegelsberg vor der Polizei geflüchtet und hat andere Autofahrer gefährdet. Eine Polizeistreife wurde am Samstagabend auf den Motorrollerfahrer aufmerksam, weil dieser viel zu schnell unterwegs gewesen sei, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Aufforderung durch die Beamten, anzuhalten, um eine Kontrolle durchzuführen, habe der 16-Jährige ignoriert. Stattdessen habe er Gas gegeben und sei mit stellenweise über 70 Stundenkilometern vor dem Streifenwagen geflüchtet. Zeitweise habe er sogar das Licht ausgeschaltet, um von den Beamten nicht mehr gesehen zu werden.