Spurlos verschwunden : Polizei sucht Hinweise: 13-Jährige aus Riegelsberg vermisst

Riegelsberg Ein 13-jähriges Mädchen aus Riegelsberg wird seit vergangener Nacht vermisst. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht auf Donnerstag hat ein 13-jähriges Mädchen aus Riegelsberg ihr Zuhause verlassen und wird seitdem vermisst. Das teilt die Polizeiinspektion Lebach mit.

Durch die Stadt und über die Autobahn: Verfolgungsfahrt in St. Ingbert

Polizei sucht Zeugen : Durch die Stadt und über die Autobahn: Verfolgungsfahrt in St. Ingbert

Einsatz an der Globus-Zentrale in St. Wendel: Nach Fund von Kuvert – weißes Pulver wird untersucht

Polizei und Feuerwehr waren vor Ort : Einsatz an der Globus-Zentrale in St. Wendel: Nach Fund von Kuvert – weißes Pulver wird untersucht

Laut Polizeiangaben hat Lina Seyed Ghafouri die Wohnung ihrer Eltern in Riegelsberg gegen 2.30 Uhr verlassen. Nun wird das Mädchen gesucht.

Wer die Vermisste gesehen hat oder andere Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort hat, soll sich an die Polizeiinspektion Lebach wenden unter Tel. (06881) 5050 oder per E-Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.