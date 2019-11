Das gab’s in Wolfersheim auch noch nicht : Rettungsaktion: Frau kettet sich an eine uralte Eiche

Gaby Klees hat sich an der Hauptstraße in Wolfersheim an die Eiche gekettet, um sie zu retten. Ausgang ungewiss. Foto: Hans Hurth

Blieskastel Die couragierte Frau blieb so lange sitzen, bis das Baumfäll-Unternehmen abrückte.

Spektakuläre Aktion in Blieskastel-Wolfersheim am Dienstagmorgen: An der dortigen Hauptstraße kettete sich die 66-jährige Gaby Klees an eine uralte Eiche, die gefällt werden sollte. Das beauftragte Baumfäll-Unternehmen musste unverrichteter Dinge wieder abrücken. Der Baum ist angeblich kerngesund, muss aber womöglich weichen, weil seine Äste in dem beschaulichen Dorf schon über ein Haus ragen und er viel Laub abwirft. Die Polizei war auch vor Ort und wird im Laufe des Nachmittags die Frage beantworten, ob die 66-jährige Baumretterin eine Strafanzeige zu erwarten hat (ausführlicher Bericht folgt).