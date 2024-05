An Johanneskirche in Saarbrücken Und schon wieder ramponiert – was diesmal an der Saarbahn-Haltestelle passierte

Saarbrücken · Dauer-Baustelle an der Johanneskirche in Saarbrücken: Erneut mussten Arbeiter die Saarbahn-Haltestelle flicken. Erst eine Woche zuvor hatten sie dort repariert. Seit Juni kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Eine Chronologie der Vorfälle sowie die Polizei zum neuerlichen Einsatz am Wochenende.

06.05.2024 , 04:48 Uhr

Erneut haben Arbeiter die Saarbahn-Haltestelle an der Johanneskirche in Saarbrücken reparieren müssen. Foto: Thorsten Kremers