Großeinsatz in Gemeinschaftsschule Reizgas-Alarm in Geschwister-Scholl-Schule in Blieskastel – mehrere Schüler im Krankenhaus

Blieskastel · Großeinsatz für Hilfskräfte an der Gemeinschaftsschule in Blieskastel: Dort soll es Montagmittag zu einem Zwischenfall mit Reizgas gekommen sein. Schüler klagten über Übelkeit und Erbrechen. Etliche sollen ins Krankenhaus gekommen sein. Was bisher bekannt ist.

22.01.2024 , 14:11 Uhr

17 Bilder Reizgas-Angriff an Schule in Blieskastel 17 Bilder Foto: Thorsten Kremers