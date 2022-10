Rechtsrock-Konzert im Mandelbachtal : Polizei beendet Treffen von Rechtsextremen in Vereinsheim: Betroffener Verein äußert sich zu Großeinsatz

Foto: dpa/dpaweb/Bernd Thissen

In der Gemeinde Mandelbachtal haben sich am Samstag Rechtsextreme in einem Vereinsheim versammelt, auch eine Band spielte – die Polizei musste die Veranstaltung beenden. Jetzt hat sich der betroffene Verein zu dem Einsatz geäußert.