Neunkirchen und Saarlouis Razzia im Saarland – 150 Einsatzkräfte, zehn Durchsuchungen, drei Festnahmen

Um sieben Uhr standen 150 Einsatzkräfte, darunter auch Spezialeinheiten, an zehn Wohnungen und Lagerräumen auf der Matte – davon neun in Neunkirchen und eine in Saarlouis. Die Durchsuchungen geschahen unter Leitung der Abteilung Organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft Saarbrücken. Der Grund sind Ermittlungen des Landespolizeipräsidiums wegen Drogenhandels und einer Serie von Einbrüchen im Saarland und der Schweiz.