Raub nach Strandbad-Besuch Zuerst brutal niedergestoßen – dann rauben Jugendliche Frau (45) am Losheimer See aus

Losheim am See · Überfall auf eine Besucherin des Strandbades in Losheim am See: Das beschäftigt die Polizei seit Sonntagnachmittag. Dabei erwischte es eine Frau auf ihrem Weg zum Auto.

17.09.2023, 18:46 Uhr

Polizei ermittelt nach Raubüberfall am Losheimer See. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler