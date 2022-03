In der eigenen Wohnung in Dillingen : Raubüberfall auf Rentnerpaar: Mit fieser Masche an der Sprechanlage überrumpelt

Raubüberfall in Dillingen: Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Dillingen Ein Gaunertrio hat einen 81-Jährigen mit einer Waffe in Schach gehalten und seine Frau (80) dazu gezwungen, einen Tresor in ihrem Haus zu öffnen. Mit wertvoller Beute kratzten die Räuber dann die Kurve. Was die Polizei bislang zu dem Überfall weiß.

Mit einem üblen Trick haben drei Täter ein Rentnerpaar in Dillingen an der Nase herumgeführt und sie letztlich um Hab und Gut gebracht. Womöglich hatten die Komplizen bereits einen Tag zuvor die Lage ausgespäht, um dann am Sonntagmittag, 27. März, zuzuschlagen. Dabei verletzten sie eines der Opfer.

Nach bisherigen Informationen der Kripo soll eine Frau an der Pforte des Wohnhauses geläutet haben. Über die Gegensprechanlage gab sich die Unbekannte als Polizisten aus. Unbedarft öffnete der Senior die Tür – worauf ihn zwei Männer umgehend angriffen und mit einer Waffe in Schach hielten.

Einer der Komplizen blieb bei dem 81-Jährigen. Unterdessen suchten die falsche Polizistin und der zweite Gauner nach der Rentnerin. Die 80 Jahre alte Frau hielt sich zu jenem Zeitpunkt ein Stockwerk höher auf. Dort angelangt, bedrohten die beiden Täter auch sie mit einer Waffe.

Sie zwangen die Bewohnerin dazu, den Tresor zu öffnen, um an die Beute zu kommen. Sie wurden fündig, schnappten sich Schmuck und Bares. Dann ließen sie das Paar zurück und flüchteten.

Bei dem Raubüberfall wurde der 81 Jahre alte Bewohner leicht verletzt, berichtet eine Polizeisprecherin auf SZ-Anfrage. Beide Opfer mussten aber nicht ins Krankenhaus. Wie hoch der genaue Schaden ist, darüber macht die Sprecherin keine Angaben. Er soll im „fünfstelligen Bereich“ liegen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gang bereits am Samstag gegen 20.30 Uhr vor dem Haus der späteren Opfer herumgelungert hat, um die Lage zu erkunden. Gegen 20.30 Uhr soll sie ein erstes Mal an der Tür geklingelt haben. Als dem Trio niemand öffnete, zogen sie erst mal wieder von dannen.

Um den Fall zu klären, hoffen die Fahnder, dass sich Zeugen melden. Dabei geht es zum einen um den Samstagabend, zum anderen um die eigentliche Tatzeit am Sonntag zwischen 12.15 und 13 Uhr. Die Täter seien zu Fuß abgehauen.