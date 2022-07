Tat in Rilchingen-Hanweiler wohl geklärt : Nach Raubüberfall auf Tankstelle – so spüren Polizisten aus dem Saarland und Frankreich zwei Männer auf

Handschnellen um: Die Polizei hat zwei Männer gefasst, die in Rilchingen-Hanweiler eine Tankstelle überfallen haben sollen. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Kleinblittersdorf Die Beute war recht überschaubar. Die Strafe, die zwei mutmaßlichen Räubern droht, dürfte empfindlich sein. Damit scheint ein Überfall vom Dezember vergangenen Jahres geklärt. Denn die Ermittler schnappten jetzt die mutmaßlichen Täter.

Mit einer Pistole bewaffnet sind sie in die Verkaufsstelle der Tankstelle marschiert. Mit ihrer gezückten Waffe hielten sie zwei Beschäftigte hinter dem Tresen in Schach und verlangten Einnahmen sowie Tabak. Dann rannten sie los. Über die nahe Grenze nach Frankreich.

Jetzt entlarvten Fahnder die mutmaßlichen Täter, die am Dienstag, 14. Dezember 2021, die Spirit-Tankstelle im Kleinblittersdorfer Ortsteil Rilchingen-Hanweiler überfallen haben sollen. Dabei handelt es sich nach Angaben der Saarbrücker Polizei um zwei Männer aus Saargemünd. Es soll sich um einen 46-Jährigen und seinen 43 Jahre alten Komplizen handeln. Wie erst jetzt bekannt wurde, waren sie bereits am Freitag, 22. Juli, in ihren Wohnungen festgenommen worden.

Was an dem Tattag an der Tankstelle in Rilchingen-Hanweiler geschah

Ihnen wird vorgeworfen, am Tattag gegen 22 Uhr eine 26-jährige Tankstellen-Bedienstete und ihren Kollegen (29) überfallen zu haben. Weil die Männer mit der Pistole ihren Forderungen Nachdruck verliehen, zeigten die Opfer aus reinem Selbstschutz keine Gegenwehr. Sie gaben den Peinigern, was diese verlangten.

Lesen Sie auch Ermittlungen in Neunkirchen : Nach tödlichem Arbeitsunfall in Großbäckerei: Darum lässt das Ergebnis zur Ursache auf sich warten

Kurz nachdem die Täter den Laden verlassen hatten, alarmierten die Mitarbeiter die Polizei. Diese setzte bei ihren Ermittlungen auf Zeugen sowie auf das Bildmaterial der Überwachungskamera. Und schon gleich zu Beginn der Suche nach dem kriminellen Duo baten die saarländischen Ermittler die auf Lothringer Seite um Mithilfe.

Beamte aus dem Saarland und Frankreich hatten ab dann zusammengearbeitet, um jetzt zuzugreifen. Auch die Saarbrücker Staatsanwaltschaft war eingeschaltet. Ein Haftrichter in Metz erließ Untersuchungshaft.