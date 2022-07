Mit Revolver gedroht : Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Dudweiler

Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Dudweiler

Dudweiler Eine Tankstelle in Dudweiler wurde heute ausgeraubt. Der Täter soll den Kassierer mit einem Revolver bedroht haben. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Mittwochmorgen, 13. Juli, überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in Dudweiler. Das teilt die Polizeiinspektion Sulzbach mit.

Laut Polizeiangaben betrat der Mann um 10.12 Uhr die Tankstelle in der Fischbachstraße in Dudweiler. Er soll den Kassierer mit einem schwarzen Revolver bedroht und das gesamte Bargeld aus der Kasse verlangt haben. Der Kassierer gehorchte und gab dem Räuber einen dreistelligen Bargeldbetrag. Dieser floh dann zu Fuß über die Camphauser Straße in ein Waldgebiet.