Dreist: 87-Jährige in ihrem Haus überfallen und beklaut

Es geschah am hellichten Tag: Am Montag gegen 12.45 Uhr ist eine 87-jährige Frau in Hüttersdorf von zwei Männern überfallen und ausgeraubt worden – in ihrem eigenen Haus. red