Polizei-Einsatz am späten Abend Raubüberfall bei Burger King in Neunkirchen – zwei Männer bedrohen Mitarbeiterin

Neunkirchen · Notruf am späten Donnerstagabend bei der Polizei: Zwei Männer überfielen das Schnellrestaurant Burger King in Neunkirchen. Einen mutmaßlichen Täter erwischten die Ermittler in der Innenstadt.

12.04.2024 , 07:49 Uhr

Raubüberfall bei Burgerking in Neunkirchen. (Symbolbild) Foto: obs/Burger King Deutschland