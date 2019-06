Überfall : Raub in Neunkircher Innenstadt

Symbolbild. Foto: dpa/Friso Gentsch

Neunkirchen Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht von Freitag auf Samstag, vom 14. auf den 15 Juni, an der Bushaltestelle der Konrad-Adenauer-Brücke in der Bahnhofstraße einem Mann mehrfach ins Gesicht bis dieser bewusstlos war.

Im Anschluss entwendete er dem Mann die Geldbörse und das Mobiltelefon. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte eine Platzwunde sowie ein Hämatom am rechten Auge sowie eine Nasenbeinfraktur.

Hinweise an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. (0 68 21) - 20 30.

