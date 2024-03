Borussia Neunkirchen – 1. FC Saarbrücken Randale nach Saarlandpokalspiel in Neunkirchen – mehrere Menschen verletzt

Randale nach Abpfiff: Dazu ist es am Samstag, 23. März, in Neunkirchen gekommen. An die 30 Fußball-Anhänger sind im Anschluss an die Saarlandpokal-Partie Borussia Neunkirchen gegen 1. FC Saarbrücken 0:4 (0:3) aneinandergeraten. Dabei soll es nach Angaben eines Sprechers der Polizei Ausschreitungen gegeben haben.