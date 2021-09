Kratzspuren am Fahrzeug : Hund attackiert vorbeifahrenden Linienbus, Halterin entfernt sich

Püttlingen Der Hund hatte sich von der Leine gerissen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Köllertalstraße in Püttlingen zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Ein Labradoodle riss sich von der Leine eines Mädchens und sprang mit den Vorderpfoten gegen einen vorbeifahrenden Linienbusses. Der 30-jährige Busfahrer hielt unmittelbar hinter der Unfallstelle an. Hierbei konnte er Kratzspuren am Bus feststellen, die durch die Krallen des großen Hundes entstanden. Das Mädchen und der helle Labradoodle hatten sich zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.