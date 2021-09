Ermittlungen laufen : Nach Explosion einer Gasflasche in Püttlingen – Schwerverletztes Opfer kommt in Spezialklinik

Nach der Gasexplosion in Püttlingen gehen die Ermittlungen weiter. Hier im Bild: Ein Opfer wird mit dem Krankenwagen abtransportiert. Foto: BeckerBredel

Püttlingen In einem weiten Umkreis um die Unglücksstelle waren die Trümmerteile verstreut. Die Polizei hat den Fall den Spezialisten übergeben. Unterdessen musste der am schlimmsten verletzte Arbeiter in eine andere Klinik verlegt werden.