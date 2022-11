Mehrere Strafverfahren eingeleitet : Prügelei in Bexbach: Bis zu 25 Jugendliche greifen sich mit Machete, Schlagstock und Schreckschusspistole an

Prügelei in Bexbach: Bis zu 25 Jugendliche greifen sich mit Machete, Schlagstock und Schreckschusspistole an

Bexbach Aufwendiger Einsatz für die Homburger Polizei in der vergangenen Woche: Bis zu 25 Jugendliche sind in der Bexbacher Bahnhofstraße aneinander geraten. Im Zuge der Prügelei wurden mindestens drei Schüsse abgegeben.

Bereits am vergangenen Donnerstag, dem 27. Oktober, ist es in der Bahnhofstraße in Bexbach zu einer großen Auseinandersetzung zwischen ca. 20 bis 25 Jugendlichen gekommen. Dabei kam es zu mehreren Körperverletzungen und mehrere Waffen von den Jugendlichen eingesetzt. Die Polizei Homburg meldete die Prügelei per Pressemitteilung erst am Dienstag.