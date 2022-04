Vom Auto in die Zelle : Routinekontrolle der Völklinger Polizei wird jungem Mann aus Bayern zum Verhängnis

Vom Auto in die Zelle

Da klickten die Handschellen: gesuchter Straftäter aus Bayern in Völklingen gefasst. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/David Ebener

Völklingen Damit hatte der 23-Jährige offenbar nicht gerechnet, dass er fern der Heimat Ermittlern in die Fänge gerät. Doch die fanden rasch heraus: Er war mit Haftbefehl gesucht worden. Damit war die Reise hier erst einmal zu Ende. Was er angestellt hatte und wie es jetzt mit ihm weiterging.

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle hat in Völklingen einen Straftäter auffliegen lassen. Polizisten stoppten den jungen Mann und stellten alsbald fest: Er hatte offensichtlich einiges auf dem Kerbholz. Sonst hätten die Behörden in seiner Heimat nicht nach ihm suchen lassen.

So hatten Beamte den 23-Jährigen am späten Karfreitag, 15. April, gestoppt, meldet ein Behördensprecher. Beim Abgleich seiner Personalien gegen 23 Uhr merkten sie: Es gab einen Haftbefehl gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft in Traunstein war auf der Suche nach dem Bayern.