Bademeister mit Gasmaske an möglicher Austrittsstelle Chlorgas-Alarm im Freibad Wiebelskirchen – Gelände geräumt

Besucher in Neunkirchen-Wiebelskirchen haben am frühen Dienstagnachmittag, 30. Juli, das Freibad verlassen müssen. Demnach war es mutmaßlich zu Zwischenfällen mit Chlor gekommen. Die Schwimmgäste sammelten sich daraufhin zunächst an einem sicheren Platz, um nicht mit dem Stoff in Berührung zu kommen. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei in der Kreisstadt.