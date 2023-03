Polizei ermittelt in St. Ingbert Brennende Hecke bedroht Wohnhaus – Familie mit Kind (4) flieht vor Feuer

St.Ingbert · Nachbarn haben offenbar ein größeres Unglück verhindert. Sie bemerkten, dass eine Hecke an einem Haus brannte. Die betroffene Familie brachte sich in Sicherheit. Mittlerweile hat die Polizei einen Verdacht, was die Brand-Ursache betrifft.

19.03.2023, 04:39 Uhr

Feuerwehreinsatz in St. Ingbert: Brennende Hecke bedroht Wohnhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen