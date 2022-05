Nach Obduktion : Zahl der Drogentoten im Saarland steigt – Polizei meldet nächstes Opfer

St. Ingbert Das Ergebnis der Ärzte an der Rechtsmedizin in Homburg ist eindeutig: Erneut ist ein Saarländer seiner Rauschgiftsucht erlegen. Die Polizei meldet das nächste Opfer.

Ein weiterer Mensch im Saarland ist an Drogen gestorben. Das meldet eine Sprecherin des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Die Obduktion an der Universitätsklinik in Homburg habe dies ergeben.