Nach Urteil abgehauen Straftäter aus Saarbrücken sitzt nach Flucht hinter Gitter – wo ihn Zielfahnder aufspürten

Er war seit Monaten auf der Flucht, versteckte sich vor der Justiz. Jetzt haben ihn Polizisten aufgespürt und festgenommen. Der verurteilte Straftäter hatte das Saarland verlassen und war untergetaucht. Am Donnerstagnachmittag, 2. Mai, aber war mit dem Versteckspiel Schluss. Jetzt steht seine Rückkehr in die Heimat an.