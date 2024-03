B51 von Kleinblittersdorf nach Saarbrücken Gegenstand von Brücke auf fahrendes Auto geworfen – Polizei fahndet nach Jugendlichen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Was im Amtsdeutsch so abstrakt klingt, hätte zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken um Haaresbreite zu einer Tragödie führen können. Denn Unbekannte haben aus luftiger Höhe ein Auto beworfen, das unterhalb unterwegs war. Wegen dieses Zwischenfalls setzt die Polizei nun bei der Suche nach den Tätern auf die Öffentlichkeit.