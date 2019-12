Schon wieder : Aggressive Bettler unterwegs

Schmelz Aggressive Bettler waren am Samstag erneut auf den Parkplätzen von Einkaufsmärkten in Schmelz unterwegs. Die beiden Damen bedrängten Kunden und erbaten mit einer vorgefertigten Liste Spenden für behinderte Kinder.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelt. Die vermeintlichen Spenden kommen keinesfalls behinderten Kindern zugute, sondern wandern in die Tasche der Betrüger. Die Polizei Lebach hat bereits entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in gleicher Art und Weise angesprochen werden, werden gebeten, nicht zu spenden, sondern umgehend die Polizei zu informieren.