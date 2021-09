Fiese Masche : Die Polizei warnt – Dreiste Betrüger wollen Saarländer mit Schockanrufen übers Ohr hauen

Saarbrücken Die Ermittler sprechen von einer neuen Welle, die das Land überzieht. Mit einem fiesen Trick wollen Unbekannte an unser Geld kommen. Und schrecken dabei nicht zurück, uns Angst zu machen, wenn es um unsere Angehörigen geht. Hier die Masche, die bei der Polizei mittlerweile mehrfach aufgeschlagen ist.

Kaum zu fassen, mit welch haarsträubender Masche sich zahlreiche Menschen im Saarland aktuell konfrontiert sehen. Bei der Polizei haben sich am Dienstag (31. August) aus allen Regionen Betroffene gemeldet und die gleiche schauderhafte Geschichte angezeigt. Demnach soll es binnen eines Tages mehr als 30 betrügerische Anrufe gegeben haben.

Was eine Landespolizeisprecherin mitteilt, klingt mehr als nur ein schlechter Scherz am Telefon: Demnach meldeten sich Unbekannte bei ihren Opfern und gaben sich als medizinisches Personal der Saarbrücker Winterbergklinik aus. Sie gaukelten den Angerufenen jedes Mal vor, dass einer ihrer Angehörigen schwer am Corona-Virus erkrankt sei und deshalb auf der Intensivstation behandelt werde. Sie setzten sogar noch eins drauf, sprachen vom kritischen Zustand des vermeintlichen Patienten.