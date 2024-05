Polizei in Schiffweiler und Merchweiler Wahlplakate zerstört – Kanzler Scholz als Nazi und Faschist beschimpft

Sie stehen erst seit wenigen Tagen an neuralgischen Stellen entlang von wichtigen Verkehrsachsen: großflächige Werbeplakate zahlreicher Parteien für den anstehenden Kommunal- und Europa-Wahlkampf. Da sind mittlerweile die ersten von ihnen bereits zerstört worden. Besonders aggressiv gingen Unbekannte in Heiligenwald mit einem Großtransparent um. In dem Ortsteil der Gemeinde Schiffweiler entlud sich der Zorn am dort abgebildeten Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Polizei in Neunkirchen ermittelt nun.